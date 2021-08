Senac Alegrete fecha parceria com o quartel 6º RCB

Conteúdo Patrocinado!

A unidade do Senac ministrará aulas de Inglês Básico 1 especialmente desenvolvidas para duas turmas do curso de Formação de Sargentos. No total, serão 100 alunos adquirindo conhecimentos e desenvolvendo habilidades para realizarem com êxito a prova final da ESA.

Os cursos de Idiomas do Senac buscam desenvolver nos estudantes as quatro habilidades linguísticas no idioma: ler, escrever, ouvir e falar. Em cada aula, os estudantes são motivados a falar com o objetivo de desenvolver sua confiança e performance em futuras situações de comunicação.

Entre os diferenciais dos cursos de Inglês da instituição estão os materiais didáticos de qualidade, por meio de parceria com as melhores editoras do mundo tais como a Macmillan Education e a Cambridge University Press.

Para diretora do Senac Alegrete, Rita de Cássia Segabinazzi, as capacitações preveem preparação completa para exames internacionais e certamente será de grande valia para os militares. “Trata-se de uma experiência completa para quem busca tecnologia, inovação, prática, apoio pedagógico, avaliação frequente e feedbacks constantes.

Sem dúvidas os alunos serão bem preparados para a prova da Escola de Sargentos”.

Para mais informações sobre os cursos de Idiomas acesse o site www.senacrs.com.br/alegrete, o telefone (55) 34221069 ou o WhatsApp (55) 999638385.

O Senac Alegrete fica localizado na rua General Vitorino, 399 – Centro.