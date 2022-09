Senac-RS lança programa de imersão em inglês 

Que tal sair da rotina e passar três dias em um hotel onde todos falam outro idioma? De 23 a 25 de setembro e de 14 a 16 de outubro, o Senac-RS realizará programação especial para os estudantes da língua inglesa. Trata-se do English Check-in: uma experiência de idiomas que ocorrerá nos hotéis do Sesc/RS. O objetivo do projeto é fazer os participantes, divididos em duas turmas, vivenciarem a língua estrangeira nas mais variadas formas e atividades durante um fim de semana.

A primeira turma será realizada no Hotel Sesc Torres, localizado na rua Plínio Kroef, 465, bairro Predial; já a segunda, no Hotel Sesc Porto Alegre, localizado na avenida Protásio Alves, 6220, bairro Petrópolis. Além de toda infraestrutura oferecida pelos hotéis, a programação contará com 35 horas de atividades em inglês devidamente acompanhadas por docentes do Senac-RS. Os participantes terão direito a hospedagem, pensão completa (café da manhã, almoço e jantar), camiseta e certificado de participação. O evento é aberto ao público em geral com idade mínima de 13 anos.

A imersão é um método lúdico de ensinar uma língua estrangeira com intuito de estimular a prática do idioma sem sair do país. Os alunos terão a oportunidade de vivenciar, aprender, socializar e praticar a conversação ampliando assim o vocabulário de forma divertida e descontraída e adquirindo desinibição em situações reais do dia a dia.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas em qualquer escola do Senac do estado pelo site http://www.senacrs.com.br/idiomas. Mais informações sobre preços podem ser obtidas no site ou nas escolas Senac.

English Check-in

Turma 1

Data: 23 a 25 de setembro

Onde: Hotel Sesc Torres (rua Plínio Kroef, 465, bairro Predial)

Horários: check-in na sexta-feira, às 18h, e check-out no domingo, às 14h (inclui almoço de domingo)

Vagas: 30

Inscrições: em qualquer escola do Senac no estado pelo site http://www.senacrs.com.br/idiomas