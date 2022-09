Gurizada de Alegrete da AMF está na semifinal do JUBs em Brasília

Um dia histórico para a equipe universitária da Faculdade Antônio Meneghetti. A instituição de Restinga Seca formada por atletas sub-20, chegou entre os 4 melhores do Brasil em uma competição de alto nível entre todas as faculdades do Brasil, e deu um grande passo para o objetivo final.

A AMF tem em seu plantel sete alegretenses, a começar pelo técnico Eliseo Neto e o auxiliar Alonso Medeiros e mais cinco atletas: Vinicius Arrusul; João Fernando Marçal;

José Ruben Marçal; Maurício Bandeira e Cleberson Mendes.

Na fase inicial foram três jogos difíceis e uma jornada exaustiva de sequências de jogos, onde os “guris” da AMF estão classificados entre as 4 melhores do nosso país.

No primeiro confronto a equipe comandada pelo professor Eliseo Neto, saiu atrás do marcador mas buscou a virada na segunda etapa com os gols de Rhian, Maurício e Vinicius. Destaque para belíssima atuação coletiva, bem como as grandes ações defensivas do arqueiro Otávio Alfaia.

No confronto com a fortíssima equipe do Rio Grande do Norte, o time Gaúcho ficou atrás do placar 3 vezes, mas buscou o empate diante da UNINASSAU. Gol do alegretense Maurício, Rhian e Andy.

Na quinta-feira (22), a classificação veio mesmo diante de uma derrota para a ESMAC do Pará, 1 a 0 que colocou a AMF na semifinal dos Jogos.

Nesta sexta-feira a gurizada entra em quadra às 15hs10min, valendo vaga na grande final. O jogo é contra a equipe da UNIP de São Paulo. Para a torcida alegretense é possível assistir o jogo através do link: https://www.youtube.com/watch?v=4nZy7_pH43Y

Fotos: Futsal AMF