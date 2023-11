Colisão entre Saveiro e Jeep Compass resulta na destruição de porta de loja

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com informações da Brigada Militar, o condutor da Saveiro teria avançado a preferencial, resultando na colisão com a caminhoneta.

Uma jornada visual do II Eicapampa neste domingo em Alegrete

Com o impacto, a Compass subiu a calçada e chocou-se contra a porta de um estabelecimento comercial, resultando em danos de grande monta tanto no veículo quanto na estrutura da loja. Ambos os veículos envolvidos no acidente apresentaram avarias, assim como, uma placa de sinalização.

A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. O motorista da Saveiro, sofreu lesões na face, foi atendido pela ambulância dos Bombeiros e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Fotos: PAT