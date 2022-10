Acidente entre Vectra e colheitadeira deixa três pessoas feridas na ERS 377

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um grave acidente entre um Vectra e uma colheitadeira deixou três pessoas feridas, em Alegrete.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar(CRBM), o homem que conduzia a colheitadeira saiu de uma propriedade nas imediações do KM 372, da RSC 377. Ele iria seguir em direção a Alegrete.

No momento da manobra, quando já estava na rodovia, o motorista do Vectra que seguia no mesmo sentido, ressaltou que um veículo trafegava sentido contrário, e logo depois que passou, ele visualizou que havia a máquina agrícola, mas não houve tempo de evitar a colisão, mesmo tentando evitar.

A colheitadeira não tem sinalização, portanto, quando o condutor percebeu, já estava muito próximo.

No Vectra, estavam cinco pessoas, entre elas, uma gestante e uma criança. O homem que dirigia o carro e a criança, saíram ilesos, contudo, os demais com lesões.

Todos foram encaminhados à Santa Casa e a gestante ficou em observação, assim como a criança e a esposa do motorista. Já um homem que também estava na carona, passou por atendimento e foi liberado. O relato ao PAT dá conta de que os ferimentos não são graves.

O carro ficou destruído e a colheitadeira também teve danos. Segundo os policiais rodoviários, o acidente ocorreu por volta das 19h e por um determinado tempo, a pista teve o tráfego interrompido para que a máquina agrícola fosse colocada em uma esteira, local onde deve ser transportada, sempre.

Um grande destaque foi o uso do cinto de segurança, todos estavam usando e a criança, corretamente, na cadeirinha. Da mesma forma o motorista da máquina. Eles asseguram que o uso do cinto salvou a vida deles.

Com o impacto, o carro foi parar fora da pista, no acostamento.

Os policiais rodoviários enfatizam que é incorreto o tráfego de máquinas agrícolas na rodovia. “Já realizamos várias abordagens explicando sobre a irregularidade e aqueles que estão descumprindo, são realizados Termos Circunstanciados pela Contravenção Penal”.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar(CRBM), atendeu a ocorrência. O registro foi realizado na Delegacia de Polícia de Alegrete.

O grave acidente foi na RSC 377, no KM 372, próximo ao IFFAr.