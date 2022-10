Noite das Rainhas escolhe as soberanas de farmácias e supermercados; veja as vencedoras

No segmento das Farmácias, o título ficou com a Farmácia Manipulato. A Rainha Emily Sari, levou para casa, a coroa com 187 pontos, deixando um rastro de beleza e exuberância, vencendo também com a Melhor Torcida.

Três gerações de professoras, uma vocação da família Trindade Valério

Já a 1ª princesa ficou a cargo da representante da Drogaria Alegrete Farma. A jovem de 17 anos, Rayssa Carvalho, somou 182 pontos, enquanto que a 2ª princesa foi a representante da Farmácia Botoni, Bárbara Garcia Gauer, com 160 pontos, seguida de perto pelas três outras representantes da Drogaria Cidade e Farmácia Globo empatadas e a Farmácia Ibirapuitã fechando o Cast, e consagrando-se a Senhorita das Farmácias de Alegrete com a arrecadação de mais de 100kg de rações para Pets.

Na outra categoria, a dos Supermercados, a coroa foi para a candidata da Casa de Carnes Santo Antônio, Milene Pereira Ribeiro, computando 197 pontos e levando também o prêmio de melhor torcida para o estabelecimento.

A 1ª Princesa foi para Rede Destak (Promorar) Isabela Polini Krause de 16 anos, que conquistou os jurados com sua beleza, carisma e desenvoltura e somando 193 pontos. Já a 2ª princesa foi a representante da parceria Mundo Real/Quiero Café, Alaídes Carvalho com 182 pontos, um pouco à frente das outras representantes que fecharam essa disputa na seguinte ordem de classificação: mercado Tambara, Empório da Prado, Peruzzo Supermercados e Mercado Jaguari empatadas, também, essa última garantiu a faixa de Senhorita dos Supermercados sendo a maior arrecadação de rações dos Supermercados. No total, foram 250kg de rações arrecadados e redirecionados à Ong Opaa para que sejam destinados à alimentação de vários amigos de 4 patas.

Professor Clóvis Gonçalves, diretor de esportes de Alegrete, abre o jogo sobre projetos nessa área

Nariéle Dorneles Jacques Correia, a garota Supermercado 1994, finalmente pôde passar sua faixa e coroar as duas mais novas Rainhas de Alegrete, num momento de muita emoção. Ela relata que foi muito gratificante participar do evento, e ter a oportunidade de contribuir para sua plasticidade.

Foi uma linda festa embalada pelos Show de Duda Fagundes e o debut de Ana Laura Dorneles nos palcos alegretenses, sendo uma das surpresas da noite. Com um repertório moderno, atualizado e uma belíssima voz e carisma, ela promete ser um dos novos talentos da atual geração.

Miss Alegrete

O Miss Alegrete, terá sua data adiada para 2023, provavelmente no mês de março ou abril, com grandes novidades, devido à grande insistência das mães que lotaram a caixa de direct no instagram e facebook com pedidos para que fossem retomadas todas as sete categorias do evento em uma única festa (Mini 3, 4, 5 anos de idade / Mirim 6, 7 anos de idade / Infantil 8, 9 e 10 anos de idade / Infanto-Juvenil 11, 12 e 13 anos de idade / Juvenil 14 e 15 anos de Idade / Teen 16, 17 e 18 anos de Idade / Adulta de 18 a 26 anos de idade), além das Escolhas dos Místeres Alegrete 2023, fato que há grande possibilidade que aconteça, tamanha está sendo a procura pelos rapazes.

Em breve, para encerrar o ano de 2022, em 2 de dezembro, acontecerá em Santa Maria a edição do Miss Rio Grande do Sul CNB (antigo Miss Rio Grande do Sul Mundo) etapa que classifica uma ou mais gaúchas para o Miss Brasil CNB 2023, um concurso de realização da equipe CNB (Concurso Nacional de Beleza) rede de franquias pertencente aos irmãos diretores Henrique Fontes e da maravilhosa Marina Fusquine Fontes.

Alegrete já participou em duas ocasiões, em 2010 com a Miss Rio Grande do Sul Mundo, Osyanne Pilecco e em 2019, com a Miss Ilha da Pintada CNB, Bruna Maglioli Lopes. A partir deste ano, integram a comissão preparatória da Miss Rio Grande do Sul CNB, juntamente com a nova diretora, Sandra Ávila (Promotora de eventos de Santa Maria, tais como Expo festas Mostra Noivas, Personalidades Femininas, Embaixatriz do Turismo do Rio Grande do Sul e Brasil, dentre outros), os coordenadores do Miss Alegrete, Oswaldo Ferrari e Miguel Ferrari.

O concurso Noite das Rainhas ocorreu no dia 8 de outubro no Clube Juventude, em Alegrete.