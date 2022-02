Ser Alegrete sagrou-se campeã de seu primeiro torneio categoria livre

Share on Email

“ Os guris do Baita Chão” seguem construindo sua história na Serra Gaúcha. Assim podemos definir o grupo de amigos alegretenses moradores de Caxias do Sul que uniram-se pelo amor ao futebol.

Como já foi publicado no PAT, o Time de alegretenses traz consigo o amor pelo futebol, a integração e amizade de suas famílias, mas também enaltece e enobrece o amor pela terra Natal, Alegrete.

Ano passado o Time Veterano, foi campeão no primeiro campeonato que participou, já no último domingo (13), o Time Livre consagrou-se campeão de seu primeiro torneio.

O Time Livre é formado por alegretenses e conta com apoio de amigos caxienses que vestem a camiseta pelo Nosso Baita Chão.

Convidados a participarem do Toneiro entre Amigos da Toca do Leão, pelo time dono da casa Vira Copos, em torneio de um dia só, com tempos de 20min. A cada partida o desempenho da equipe foi destacando-se e a soma dos pontos o levou para a grande final.

O time dos alegretenses saiu campeão invicto, sem sofrer um gol e com artilheiro do torneiro, encheu de alegria os garotos do time livre e a torcida sempre calorosa e receptiva ao Grupo.

O goleiro era Marcelo, artilheiro Matheus Paz e o gol da vitória foi marcado por Matheus Rhodes numa cobrança de falta. Já o treinador é Gustavo Bueno com o auxiliar Nivaldo Saldanha.

A SER Alegrete nasceu da união de conterrâneos do Baita chão, que residem em Caxias do Sul. Dedicação e empenho de cada jogador num time formado por histórias de superação, onde a maioria dos atletas saiu de Alegrete em busca de oportunidades de trabalho e de uma vida melhor.