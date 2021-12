SER Alegrete vai a final e é retirada de competição em Caxias do Sul

A SER Alegrete havia conquistado vaga na final da Copa Baixada dos Pinheiros em Caxias do Sul. O time montado por alegretenses radicado na cidade serrana foi destaque na competição municipal.

Depois de uma primeira fase primorosa, a SER Alegrete chegou as finais da competição caxiense e conseguiu triunfar sobre os adversários.

Ser Alegrete conquistou feito inédito em Caxias do Sul

Na semifinal em jogo de ida e volta, os alegretenses empataram o primeiro jogo em 1 a 1 e no último dia 20, conseguiu um empate heroico em 1 a 1. Com a melhor campanha, o time dos alegretenses jogava por dois resultados iguais. O jogo se encaminhava para o final desfavorável a SER Alegrete e nos 8 minutos de acréscimos saiu o gol de empate. Zé Nunes marcou de fora da área num belo chute empatando o jogo e consequentemente carimbando a vaga na grande final.

Ser Alegrete chegou a final com dois empates

A vaga na decisão foi bastante comemorada, ainda mais com a saga de dois alegretenses que já estavam inscritos na Copa e viajaram 500 km para ajudar o time chegar a final. Micuin e Vaguinho reforçaram o time de alegretenses.

Alegretenses viajaram 500 km para jogarem a semifinal

Desclassificação

O jogo final seria contra a Associação Esportiva Serrano, anfitriã da competição. Porém na última terça-feira (30), a diretoria da SER Alegrete foi informada que estava eliminada da competição da Copa da Baixada dos Pinheiros. Tão logo foi divulgada a notícia a diretoria do clube alegretense emitiu um documento.

Confira na íntegra:

“O Time SER Alegrete, formado por atletas alegretenses moradores em Caxias do Sul estava participando do Campeonato Copa Baixada dos Pinheiros. No último dia 27/11, pela semifinal, onde buscávamos a classificação para a Grande final aconteceu o seguinte: ao realizar o gol classificatório pela nossa equipe nos últimos minutos do jogo, um dos jogadores foi comemorar com a torcida que estava posicionada atrás do banco de reserva do time adversário gerando assim um desentendimento entre as equipes, porém em nenhum momento HOUVE Agressão! Sendo assim foi encerrada a partida com o placar de 1×1 nos dando a classificação! Em nenhum momento houve agressão contra a arbitragem… o que falou mais alto foi o entusiasmo das torcidas..! As equipes semifinalistas SER Alegrete e Benfica FC devido a essa situação foi avisada de uma maneira informal pela organização do campeonato que estariam desclassificadas da competição!

Como equipe esportiva, o SER Alegrete vem a público, esclarecer o seguinte: Não recebemos a Súmula impressa assinada pela arbitragem do jogo até o momento. Critérios de exclusão e penalidades aplicados à equipe do SER Alegrete não condiz com regulamento do campeonato Ainda informados que o time que estaria em 4° lugar jogará a final com a equipe finalista que pertence a um dos organizadores do Torneio.

Queremos aqui agradecer a equipe do SER Alegrete que representa muito mais que um Time, é uma família! Agradecer aos jogadores que se deslocaram por mais de 600Km para defender nosso Baita Chão.. Agradecer a nossa Torcida que sempre manteve o apoio e incentivo à esse Time que nasceu pelo amor à nossa cidade e a nossa amizade! Nosso agradecimento ao Portal da Bola que sempre nos deu espaço e incentivo no futebol amador e ao Portal Alegrete Tudo que sempre nos apoiou lá no nosso Baita Chão.

Estamos entristecidos pela campanha humilde e vitoriosa que nosso Time fez nesse campeonato, para acabar assim! Time invicto, ser excluído da final conquistada com suor e trabalho em equipe!

Pedimos clareza e esclarecimentos da organização, arbitragem, bem como regulamentos e documentos por escrito! Estamos em uma pandemia onde se faz necessário protocolos para realização dos jogos! O futebol amador de Caxias do Sul não merece ser tratado de tal forma.. o SER Alegrete não merece esse final!”

Nas redes sociais do clube e de amigos e seguidores muitos lamentos de indignação com o fato ocorrido. “Tiraram da final um time invicto, vergonha para o futebol de Caxias, a justiça de Deus não falha e um dia serão cobrados por isso. Vergonha!!!”, destacou Sabrina de Lima, na página do time.

O jogo marcado para o próximo sábado (4), havia até uma mobilização de torcedores de Alegrete para irem apoiarem a SER Alegrete. A reportagem tentou entrar em contato com os organizadores da Copa mas não foi possível até a postagem desta matéria.

Encontro de alegretenses na Serra

Fotos: Portal da Bola