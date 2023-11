Semana da Cultura Negra ocorre neste mês no Centro Cultural de Alegrete

O Projeto Movimentando a Cultura no Centro Cultural preparou uma programação especial para celebrar a Semana da Cultura Negra em Alegrete.

O evento contemplará sessões de hora do conto, oficina de bonecas abayomi, exposição de artes visuais sobre cultura afro em parceria com a escola Dr. Romário Araújo de Oliveira e sessão de cinema com o curta metragem “Amor de Cabelo”. O evento ocorrerá entre os dias 13 a 17 de novembro e é voltada para crianças a partir de 6 anos.

De acordo com as coordenadora do projeto, Tatiane Quintana e Merlen Alves, as brincadeiras lúdicas de origem africana têm um grande poder de ensinar as crianças a aprender sobre culturas diferentes. “Isso possibilita uma abertura maior a ter o contato com o diferente. Sendo assim, o respeito já é ensinado desde cedo e tem grande potencial de engajar as crianças sobre a diversas culturas”, explicam. Agendamentos podem ser feitos através do Whats: 55 999732512 – Merlen Alves