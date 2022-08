Piloto alegretense vence prova e lidera competição de automobilismo na Fronteira

No último final de semana aconteceu na cidade de Bella Unión no Uruguai, mais uma etapa da Copa Fronteira de Automobilismo.

O piloto alegretense Lucas Brum mantém a liderança do campeonato com essa vitória e está com 45 pontos à frente do segundo lugar. Nesta competição, em 5° lugar, também subiu ao pódio um outro alegretense – Oswaldo Guerra.

Para essa etapa, Lucas comentou que a condição de pista era muito ruim em razão da chuva, entretanto, o carro, por estar muito bem ajustado, o beneficiou. “Isso graças ao esforço e dedicação dos mecânicos” – pontua.

Na pista, a participação de pilotos em quatro categorias (Opalas, Chevettes light, SuperChevettes e Gaiolas-Autocross). O alegretense compete na categoria chevettes light.

A Copa Fronteira de Automobilismo contou com a participação de pilotos de várias cidades sendo a maioria gaúchas.

Lucas conta com o trabalho e apoio dos mecânicos Rodrigo Aguiar e André Ramos que trabalham, quase sempre à noite, para deixar o Chevette pronto para as competições.

O piloto alegretense tem apoio das empresas Sotrin, Sucatão do Alemão, Auto peças Cidade Alta, Lezy e Lima Arroz.