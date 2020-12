Servidores públicos são homenageados no Bairro Vila Grande

Uma atitude sintetiza muito bem o reconhecimento e a valorização do trabalho realizado pelos funcionários públicos de Alegrete.

Com o fim do ano, sempre há uma sensibilidade maior, espírito natalino, compaixão e a retrospectiva de tudo que ocorreu durante o ano, neste, são muitas as avaliações. A maioria das pessoas buscou e se adaptou a todas as mudanças impostas pela pandemia do novo coronavírus. Entretanto, também, houve àquela frente de trabalho que jamais parou, são inúmeras, dentre elas, os funcionários públicos municipais, que atuam em algumas secretarias. A infraestrutura é uma das que agrega mais demandas.

Diante desse reconhecimento, a presidente do bairro Vila Grande, Irianice Fernandes, fez questão de mostrar o seu agradecimento por cada demanda atendida e pelo trabalho realizado. Durante a semana, ela presenteou os funcionários que atuam no setor de limpeza e de iluminação. Cada um ganhou um panetone.

Para Irianice, essa é a forma de enaltecer os trabalhadores, não apenas cobrar e exigir, mas ter a empatia e principalmente evidenciar quando se alcança os objetivos, embora, as inúmeras demandas, dentro do possível cada um dos setores faz seu trabalho com excelência e isso também é um reflexo positivo para o bairro.

” Eu sempre dou uma lembrancinha de Natal para eles e, neste ano, não foi diferente. além do panetone, em uma tarde ofereci um lanche a todos” – destacou.

A presidente continuou: é uma questão de valorizar o ser humano, ter amor ao próximo, o que percebo que está em extinção. Vejo que o trabalho deles é em prol de toda comunidade, não apenas do nosso bairro. Então, acredito que apenas apontar quando estamos insatisfeitos é muito fácil, mas agradecer, na maioria das vezes para alguns parece supérfluo”- destacou.

Irianice entregou os regalos para os funcionários dos setores de iluminação, limpeza e àqueles que atuam no embueiramento.

Em contato com o responsável pelo setor de limpeza Clóvis Ferreira, ele cita que é muito importante para todos e todo o reconhecimento também vem em razão do trabalho ser realizado de forma tranquila. Pra isso, ele destaca o apoio do Secretário Mário Rivelino e do Prefeito Márcio Amaral. Pois tudo sempre é feito em prol da comunidade. Do grupo que atua no setor de limpeza 22 são apenados, que fazem parte do convênio com a Prefeitura, o PAC. Isso demonstra também que esta medida tem um resultado muito positivo quanto à ressocialização do preso.

Já no setor de iluminação, Luiz Euclides integrante da equipe, disse que acredita que a atitude só engrandece o trabalho que é realizado, não apenas no bairro Vila Grande como em todos os demais.

Flaviane Antolini Favero