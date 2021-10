Sesc Alegrete inicia Semana do Idoso com diversificada programação on-line

Refletir sobre o envelhecer saudável, feliz e ativo. Esta é a proposta da Semana do Idoso Sesc que em 2021 traz o tema “Sorrisos, histórias e trajetórias”.

Com uma programação on-line e gratuita, que será transmitida pelas redes sociais do Sesc de hoje (1º), até o dia 7 de outubro. Entre os destaques da programação está a palestra de abertura “A beleza do Tempo”, com Zezé Motta, um dos maiores nomes da cultura brasileira.

Na atividade, que acontece nesta sexta-feira, dia 1º, às 19h30min, a artista conta sobre o amadurecimento, autoconhecimento e adaptação à nova fase da sua vida ao completar 77 anos.

Já no sábado (2), às 19h30, é dia de baile da Semana do Idoso, com a banda Samba Rock e Companhia. Diversos estilos musicais e muita interação para fazer todo mundo dançar na sala de casa. A programação segue na segunda-feira (04), às 14h30, com a “Oficina protegendo e fortalecendo seu cérebro e sua mente”, com a Dra. Rochele Paz Fonseca. A atividade busca apresentar dicas e vivências para manter o cérebro ativo, ampliar a capacidade da memória e de concentração.

Na terça-feira (5), às 14h30, é a vez de falar sobre “Nutrição com o Coração”, com o nutricionista e educador físico João Motarelli. O bate-papo busca apresentar alternativas de como realmente mudar comportamentos alimentares. Já na quarta-feira (6), também às 14h30, a terapeuta integrativa Caroline Mello conduz a “Oficina Prática do Bem-Viver”. A ação busca estimular a consciência da importância do autocuidado na rotina, através de atividades como a terapia do riso, mindfulness, a potência da respiração e gratidão.

E para encerrar a Semana do Idoso, na quinta-feira (7), às 19h30, os atores Rogério Beretta e Suzi Martinez apresentam o talkshow “Velhos, não. Jovens há mais tempo”, um bate-papo sobre produtividade, sexualidade e felicidade com muito humor e descontração. Mais informações sobre o evento podem ser consultadas em www.sesc-rs.com.br/semanadoidoso.

Além da programação on-line, os grupos da Maturidade Ativa de todo o Estado realizarão atividades alusivas. A Semana do Idoso Sesc é realizada pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc e integra as atividades do Mês do Idoso da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa.

Semana do Idoso Sesc/RS

01 a 07 de outubro

Atividades gratuitas e on-line

Transmissão: Facebook (https://www.facebook.com/SescRS) e Youtube (https://youtube.com/sescrs)

Programação

A beleza do tempo, com Zezé Motta

Data: 01/10

Horário: 19h30

Baile da Semana do Idoso, com banda Samba Rock Companhia

Data: 02/10

Horário: 19h30

Oficina protegendo e fortalecendo seu cérebro e sua mente, com a Dra. Rochele Paz Fonseca

Data: 04/10

Horário: 14h30

Palestra Nutrição com o coração: como realmente mudar comportamentos, com João Motarelli

Data: 05/10

Horário: 14h30

Oficina prática do bem viver, com Caroline Mello

Data: 06/10

Horário: 14h30

Talkshow de encerramento “Velhos, não. Jovens há mais tempo!”, com Rogério Beretta e Suzi Martinez

Data: 07/10

Horário: 19h30