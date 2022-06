Sesc Alegrete leva visitantes para conhecer o Canto Queijaria

A próxima edição do projeto Partiu Natureza do Sesc Alegrete, que acontece em 19 de junho, levará os visitantes para explorar o turismo rural e ainda experimentar várias delícias no Canto Queijaria.

O local, que fica em Uruguaiana, oferece um pacote que inclui, além do transporte e seguro viagem, a Caminhada do Milho e um piquenique. O almoço não está incluso, mas pode ser adquirido separadamente. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo site www.sesc-rs.com.br/partiunatureza/.

Partiu Natureza em Uruguaiana

O investimento é de R$ 250 para usuários do cartão Sesc/Senac na categoria Comércio e Serviços e R$ 288 para o público em geral, com opção de parcelamento em até três vezes no cartão de crédito.

A saída da excursão está agendada para às 09h, em frente à Unidade (Rua dos Andradas, 71), e o retorno será às 18h. Mais informações pelo telefone (55) 3422-2129 ou pelo WhatsApp (55) 99162-7383.

O Partiu Natureza é realizado pelo Sesc/RS em várias cidades, com o objetivo de aproximar as comunidades das belezas naturais do Estado, por meio de passeios e trilhas, que são sempre acompanhados pelas equipes da instituição.

Há 76 anos o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está próximo da comunidade e das empresas gaúchas em prol do desenvolvimento, da felicidade e da mudança.

Em 2022, a atuação em rede é o foco principal, oportunizando mais acesso aos serviços do Sesc e Senac como cultura, esporte, saúde, lazer, assistência e educação. Além disso, com o apoio dos sindicatos empresariais filiados, a Fecomércio-RS oferece ações que incentivam o empreendedorismo e o crescimento dos negócios do setor terciário.

Oportunidade de degustar as delícias do Canto Queijaria

Fotos: @novetresrs