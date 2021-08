Sesc Alegrete promove exposição com artista gaúcho Xadalu Tupã Jekupé

De 2 a 23 de agosto, o Sesc Alegrete recebe uma mostra que tem como objetivo provocar reflexão sobre os tensionamentos sociais da cultura indígena com a cultura ocidental. Criada pelo artista alegretense, radicado em Porto Alegre, Xadalu Tupã Jekupé, a exposição Invasão Colonial mostra as consequências e os problemas deste choque de comportamentos e ideias. Além de Alegrete, o trabalho passará por mais sete cidades gaúchas até o final do ano (veja o cronograma abaixo).

Exposição acontece no Sesc

Com seis obras, a mostra busca dar visibilidade principalmente ao modo de vida em que os povos indígenas se encontram hoje: empurrados para as periferias e com dificuldades para preservar sua própria cultura e costumes.

As criações do artista, que usa elementos da serigrafia, pintura, fotografia e objetos para abordar em forma de arte urbana as relações da cultura indígena nas cidades, são resultado de suas vivências nas aldeias e das conversas com sábios em volta da fogueira. Reconhecido nacional e internacionalmente, o trabalho de Xadalu tornou-se um dos recursos mais potentes das artes visuais contra o apagamento da cultura indígena no Rio Grande do Sul.

Agenda:

20/05 a 10/06 – Uruguaiana

15/06 a 04/07 – Santa Rosa

07 a 25/07 – Ijuí

02 a 23/08 – Alegrete

03 a 28/09 – Montenegro

05 a 25/10 – Passo Fundo

10 a 25/11 – Caxias do Sul

06 a 30/12 – Lajeado

Exposição Invasão Colonial – Alegrete

Data: 02/08/2021

Local: Sesc Alegrete (Andradas, 71 – Centro)