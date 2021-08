Baile dos Vacinados dá lugar à Noite da Esperança

O evento que polarizou as atenções da população nos últimos dias, gerou polêmica e intermináveis debates nas redes sociais sofreu alteração no seu formato inicial. A organização do evento avaliou a posição do Governador que afirmou que a liberação de eventos é atribuição do Governo do Estado, embora o Município também tenha autonomia para deliberar sobre atividades relacionadas à pandemia, poderia ser criado um impasse jurídico e o risco de cancelamento do evento, o que poderia gerar outras consequências.

Diante disso, os organizadores readequaram a iniciativa, alteraram a programação do evento voltada a uma marca do CTG Farroupilha: jantar dançante. Houve também a mudança da data, 27 de agosto.

Prefeito Márcio Amaral, ouvido pela nossa reportagem sobre os detalhes da nova programação, denominada de” noite da esperança” , confirmou que o evento poderá permitir a retomada do entretenimento em Alegrete.

Amaral confirmou a realização do evento que visa monitorar os frequentadores, bem como o formato de realização, visando flexibilizar o mais breve possível o retorno de outras modalidades de festas, como aniversários e cerimônias, atividades que empregam muita gente.

O prefeito afirmou que, até agora, não havia se manifestado em relação ao evento porque enquanto baile tomava conta das redes sociais, uma série de pontos estavam sendo costurados para que o mesmo fosse realizado da maneira mais segura possível e obtendo o aval e o apoio necessário de órgãos como a secretaria de saúde do estado .

João Luiz Corrêa com sua banda, e César Oliveira e Rogério Melo viriam a Alegrete na chamada parceria. Ao contrário do que muitos chegaram a dizer, o prefeito deixa claro que jamais haveria envolvimento de dinheiro público para isso. ” Quem levantou essa mentira deveria falar e provar “, questionou.

João Luiz é, talvez, o principal defensor da classe dos músicos e entretenimento. O cantor com 10 funcionários e mais combustível e alimentação teria uma despesa na casa de dez mil reais para vir em Alegrete, mesmo assim aceitou fazer parte do projeto correndo o risco de vir aqui e ter que colocar dinheiro do seu próprio bolso.

Já, César Oliveira e Rogério Melo, se apresentariam de graça , tudo em prol dos músicos , da cultura e da classe que necessita de eventos para sobreviver.

O prefeito também lembrou que João Luiz Corrêa manifestou o seu carinho por Alegrete por tantos fandangos históricos, e que o artista se mostrou desapontado com a reação de parte da população, inclusive o cantor com sua empresa acabaram optando por fecharem com outra cidade a data e, ao que tudo indica, estará tocando em Santiago no dia 14 de agosto e dia 15 em Santa Maria.

” Eu tenho o maior respeito pelas famílias enlutadas com as mortes causadas pela pandemia, também perdi amigos e pessoas próximas, mas temos que tocar em frente, não existe outro jeito, e me entristece ver o que todos sabemos que a realidade de Alegrete é a população nas ruas , super lotando parques , pracinhas, bares , restaurantes, quadras de futebol, fazendo grandes festas em suas residências e muitos destes reclamando de um possível evento que será realizado com toda a segurança necessária para os frequentadores e que ainda poderá abrir as portas para muitas famílias que dependem disso para sobreviver além de ser um importante laboratório para a semana farroupilha.

Depois de muitas reuniões e também o governador do estado chamando para ele a responsabilidade do retorno de eventos , a Prefeitura de Alegrete juntamente com o CTG Farroupilha optou por realizar no dia 27 de agosto o que vai se chamar de ” NOITE DA ESPERANÇA ” , vale lembrar que e realização deste evento laboratório foi oferecida aos CTGs em reunião que ocorreu neste mês de julho no CTG Vaqueanos e que nem uma entidade quis abraçar a ideia a não ser o CTG Farroupilha.

QUANTO A REALIZAÇÃO DO EVENTO:

Será um jantar show baile com animação de Régis Marques e do Grupo Rodeio, um dos conjuntos mais consagrados da nossa música, contratado pelo CTG Farroupilha.

A capacidade do CTG chega a quase 1.200 pessoas, mesmo podendo utilizar até 40% desse total, a entidade optou por fazer com menos gente, serão apenas 400 ingressos à venda.

Para participar do evento e quais serão as exigências, a organização vai aguardar a posição do Governo do Estado para alinhar os procedimentos aqui também.

Uma questão já definida é que haverá um cadastro junto da compra do ingresso e o monitoramento minucioso da Secretaria de Saúde do Município.

Na entrada do CTG e nas mesas que serão distanciadas haverá álcool em gel, além da verificação da temperatura na chegada.

Também será permitido um número limitado de pares na sala e o jantar seguirá as mesmas exigências dos restaurantes na hora de se servir.

Os ingressos estarão a venda a partir deste dia 16 de agosto no CTG Farroupilha, nas Lojas Casa do Gaúcho e no Empório São Joaquim, no bairro Ibirapuitã.

O lançamento oficial da Noite da Esperança será no próximo dia 14, em live às 19 horas, com a presença de César Oliveira que virá especialmente para dar a largada do evento. No dia, o CTG irá informar quais serão as exigências para participar do evento.