Sesc EAD-EJA tem pré-inscrições gratuitas abertas em Alegrete

Até o dia 04 de julho, o Sesc Alegrete recebe pré-inscrições gratuitas para o segundo edital do projeto EAD- EJA Sesc/RS (Educação a Distância para Jovens e Adultos), que disponibiliza 25 vagas para o turno da noite. O programa é voltado para pessoas acima dos 18 anos que desejam concluir o ensino médio. Os interessados podem obter mais informações e realizar o pré-cadastro no site www.sesc.com.br/atuacoes/educacao/educacao-a-distancia/.

A iniciativa tem como objetivo dar oportunidade a jovens e adultos de finalizar a escola e, ao mesmo tempo, obter uma qualificação profissional em produção cultural. O projeto EAD-EJA tem duração de 18 meses, com encontros presenciais semanais obrigatórios no Polo de apoio. Os estudantes também terão acesso a atividades de cultura, esporte e lazer oferecidas pela organização.

Há 76 anos o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está próximo da comunidade e das empresas gaúchas em prol do desenvolvimento, da felicidade e da mudança. Em 2022, a atuação em rede é o foco principal, oportunizando mais acesso aos serviços do Sesc e Senac como cultura, esporte, saúde, lazer, assistência e educação. Além disso, com o apoio dos sindicatos empresariais filiados, a Fecomércio-RS oferece ações que incentivam o empreendedorismo e o crescimento dos negócios do setor terciário.

Pré-inscrições para o Sesc EAD-EJA – Sesc Alegrete

Data: De 07/06 a 04/07

Pré-inscrições gratuitas pelo site www.sesc.com.br/atuacoes/educacao/educacao-a-distancia/