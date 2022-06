Prata do Iguassu vence GP Damas da Cancha Reta

Encerrou nesta segunda-feira (13), o IV GP Damas da Cancha Reta e o GP para adultos em homenagem à Juliano Oliveira.

A final do GP para animais com três anos ou mais foi disputada entre o representante alegretense, Ouro Real, o paranaense Escapee, de Palmeiras das Missões, Camisa 9 e Ouro Mig de Dom Pedrito.

No final dos 500 metros cruzou em absoluto, Camisa 9, filiação de (Desejado Thunder/Waltz Queem), e criação do Haras Ponta Porã, propriedade e treinamento de Valdir Câmara de Palmeira Das Missões, tendo como jóquei V. Moraes, atendimento veterinário a cargo do Dr. Alex Nasiniak.

Representante de Palmeiras das Missões levou a melhor

Camisa 9 que tinha uma bolsa de aposta em torno de R$ 18.100,00 levou para casa os 80 mil reais de premiação, dividido entre o treinador e o proprietário.

Na final do GP Damas da Cancha Reta cruzou na frente o favoritíssimo Prata do Iguassu, líder nas apostas, o representante de Rio Grande triunfou na final. Prata do Iguassu, filiação (Kentuckian/Light do Iguassu), criação e propriedade do Haras Rio Iguassu da Fazenda Rio Grande, treinado pelo V. Rocha e tendo como jóquei U. Silva.

Vencedor levou o prêmio de R$ 80 mil, dividido entre o proprietário e trenador

A prova foi exclusiva para animais da Geração 2019, inéditos e perdedores convidados. O GP das Damas da Cancha Reta teve como madrinha Cristiane Santos e as homenageadas Vitória Alberton, Sirlei Pelanda, Karize Ceccon, Sandra Schneider e Nátia Rodrigues.

O evento também registrou a IV edição do Leilão Titãs da Cancha Reta. Durante três dias o Jockey Club de Alegrete organizou mais um evento de qualidade e nível nacional. Uma referência no turfe da cancha reta do Brasil.

Fotos: Joel Massariol