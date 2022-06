Sete jogos na Arena movimentaram a Copa Carlos Amarante

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Os Jogos da Solidariedade 2022 seguem mobilizando equipes de Alegrete e região. O maior torneio solidário da Fronteira Oeste voltou com força total.

No domingo (12), o frio não foi obstáculo para realização demais sete partidas válidas pela 3ª rodada da Copa Carlos Amarante.

Os jogos na Arena Esporte e Lazer iniciaram na parte da tarde e encerraram no entardecer do domingo. Destaque da rodada ficou para o Bola Brasil de Uruguaiana, disputou seis jogos e venceu todos.

Gurizada do Bola Brasil saiu invicta na rodada

No Sub-7, a Eliseo’s perdeu por 7 a 0 e o Real foi derrotado por 4 a 1 frente aos uruguaianenses. Pelo Sub-9, a Clínica de Futebol Formação de Talento levou 6 a 1, e a Eliseo’s tomou 5 a 4 do Bola Brasil.

Eliseo’s fez um jogo equilibrado no Sub-9 mas acabou derrotado no fim

Já pelo Sub-11, a Eliseo’s perdeu por 6 a 1, e o Raça Alegrete acabou goleado por 7 a 0 pelo Bola Brasil.

A rodada encerrou com um jogo no feminino livre. Duelo entre alegretenses, Star Alegrete e Las Pampeanas. Jogo que encerrou com empate em 1 a 1.

Star Las Pampeanas

De acordo com os organizadores no próximo dia 19, acontece a 4ª rodada. Confira os jogos:

Ingresso solidário ou R$ 5 a entrada na Arena

Fotos: reprodução