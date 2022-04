Sessão de cinema marca o Dia do Trabalhador no Coletivo Multicultural

O Coletivo Multicultural, em parceria com a UC – Unidade Classista de Alegrete, está programando uma sessão de cinema para celebrar o Dia do Trabalhador.

A atividade está programada para este sábado (30), às 19h na sede do ponto de cultura (Rua Maximino Marinho, 270).

Para marcar o Dia do Trabalhador será exibido o longa brasileiro “Arábia”, dirigido por Affonso Uchoa e João Dumans.

Sinopse: Ao encontrar o diário de um trabalhador, numa vila operária em Ouro Preto, o jovem André entra em contato com a comovente trajetória de vida de Cristiano, em meio às mudanças sociais e políticas do Brasil nos últimos dez anos.

Após a exibição do filme será realizado um debate entre os espectadores. A entrada é franca.

O Coletivo Multicultural é uma instituição sem fins lucrativos que desenvolve projetos nas áreas da Cultura, Educação e Ação Social no município de Alegrete.

Mantém em funcionamento a sua sede com apoio das seguintes empresas e pessoas:

Óptica Pampa, CAAL Centro Comercial, 23 Pub Bar, CAAL, Casa Rezende, Izolan Calçados, Master Sonorizações, Erasmo Guterres Silva, Maria do Horto Salbego, Preta Mulazzani, Cláudia da Costa Rizzatti, Maria Cristina Graeff Wernz, Gilmar de Lima Martins, Virgínia do Rosário, Vagner Souza, Paula Patrícia Moura, Fernanda Broll Carvalho, Newton Santos, Aliriane Almeida, Rosane Grisa, Luiz Felipe Schervenski, Fernando Correa de Miranda, Fani Tess, Paula Quilião, Silvio Souza e Jader Mayer da Silva. O Coletivo esta localizado na rua Maximino Marinho, 270. Bairro: Emílio Zuneda.

