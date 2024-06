Sessão do filme Crisálida no Cult Cinemas Alegrete com ingresso grátis nesta segunda

Share on Email

Nesta segunda-feira (17) às 19h tem exibição gratuita do filme Crisálida no Cult Cinemas Alegrete. A sessão free para todos públicos é voltado especialmente para a comunidade surda. Os ingressos gratuitos estão disponíveis direto na bilheteria do Cult.

A história do filme Crisálida onde Rubens aprende Libras à revelia do pai e luta pelo direito de ser surdo em sua própria casa. Ao mesmo tempo, tenta vencer a timidez para conquistar Alice, uma garota ouvinte. Já Jaks vive a situação inversa, é ouvinte e apaixonado por Morgana, uma jovem surda. A duração da sessão é de 70 minutos. Já a classificação indicativa é de 12 anos (menor de 12, pode assistir desde que acompanhado ou com autorização de um dos pais).



O evento foi organizado pela empresária alegretense Cristiane de Souza Brandolt, proprietária do Cine Cult Alegrete com apoio da professora e intérprete de libras Josie Pillar e proprietária de uma empresa de formação, tradução e interpretação em Libras, audiodescrição, assessoria e consultoria na área de inclusão e acessibilidade.

Uma grande parceria com a roteirista e produtora executiva, de “Crisálida, Alessandra da Rosa Pinho, que possibilitou essa sessão de cinema que promete ser muito especial e inclusiva do longa-metragem. Ainda restam ingressos gratuitos para toda a comunidade alegretense – surdos e ouvintes.

Fotos: Crisálida (reprodução)