Empresário e Pastor Joel Teixeira recebe o título de Cidadão Alegretense

Na noite da última sexta-feira (14), o plenário Gaspar Cardoso Paines da Câmara foi palco de uma emocionante Sessão Solene para a concessão do título de Cidadão Alegretense a Joel Teixeira Fagundes. A cerimônia contou com a presença de autoridades locais e amigos do homenageado, marcando um momento de reconhecimento e gratidão.

A sessão foi presidida pelo vice-presidente da Câmara, Bispo Ênio Bastos, e a mesa composta por Jaqueline Ramos, Secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, representando o executivo, pelo vereador Éder Fioravante, proponente da homenagem, e pelo próprio homenageado, Joel Teixeira Fagundes. Também estiveram presentes os vereadores Anilton Oliveira, Itamar Rodriguez e Jaime Duarte, além da assessoria do vereador Vagner Fan.

Durante a cerimônia, os vereadores destacaram a importância de Joel Fagundes para a comunidade alegretense, ressaltando seu serviço como empresário local e seu papel espiritual como pastor.

Joel Teixeira Fagundes nasceu em 27 de agosto de 1948, no interior de Itaqui. Após servir ao Exército Brasileiro, iniciou sua trajetória ministerial em 1969 e se estabeleceu em Alegrete, onde se casou com Madalena Bastos Fagundes em 1972. O casal teve três filhos. Em 1982, a família foi enviada para a obra missionária na Argentina, retornando a Alegrete em 1989. Joel investiu em um restaurante e Madalena em um escritório de contabilidade. Em 2008, foram empossados como pastores presidentes da Igreja Assembleia de Deus em Quaraí/RS, onde permaneceram por quase 14 anos. Em 2021, se aposentaram e retornaram a Alegrete, continuando a servir na igreja e na comunidade local.

Em seu discurso de agradecimento, Joel Fagundes expressou sua gratidão a Deus, ao vereador Éder Fioravante e aos amigos presentes, afirmando sentir-se profundamente honrado com o título concedido pela casa legislativa.

A Câmara parabenizou o mais novo cidadão alegretense, enfatizando a importância de reconhecer aqueles que dedicam suas vidas ao serviço e ao bem-estar da comunidade local.

Fotos e Fonte: Assessoria CMA