Sessão tensa na Câmara teve até a presença da Brigada Militar

Um bom número de pessoas que em Alegrete mantêm a manifestação e acampamento junto ao 12° BE Cmb, argumentam que o processo eleitoral não foi legítimo. O grupo compareceu ao plenário Gaspar Cardoso Paines na sessão ordinária da Câmara da noite desta segunda.

Durante a abertura da ordem do dia, aconteceram algumas manifestações e seguidas solicitações de interrupção da sessão por parte dos vereadores.

O presidente Anilton Oliveira/PT, alertou a plateia de que o Regimento da Casa não permite manifestação da plateia. Foi quando um dos integrantes da comitiva, levantou e disse que a casa era do povo e que eles tinham direito a se manifestar.

O presidente advertiu que se ele não silenciasse seria retirado do Plenário. O manifestante acusou o presidente de tê-los chamados de vagabundos, quando o presidente pediu à administração da Casa que acionasse a Brigada Militar, caso o homem não se retirasse.

A plateia se posicionou a favor do manifestante e houve impasse. Muita discussão, gritos inflamados foram registados no plenário.

Depois de certo tempo, o manifestante se retirou, quando o presidente da Câmara leu o regimento interno, que proíbe que os vereadores sejam interpelados pela plateia, e caso não haja cumprimento do que determina o regimento, autoriza a convocação de forças policias para que a determinação seja cumprida.

A Brigada Militar compareceu em duas viaturas, mas não precisou intervir, o clima foi logo apaziguado. A sessão prosseguiu. Na ordem do dia não havia nenhum projeto, requerimento ou moção de apoio ou contrária ao movimento. A sessão teve pronunciamentos do pequeno expediente e também o parecer sobre denúncia contra o vereador Fábio Perez. Após ser protocolado, houve um pedido de vista o que retirou o parecer de pauta.

Discursos fortes dos vereadores. Muitos em solidariedade ao presidente Anilton, e outros em defesa dos manifestantes.

Em contato com a reportagem, manifestantes alegaram que um membro do movimento questionou e devolveu as ofensas do vereador Anilton, que segundo eles chamou o movimento patriota, de vagabundos, criminosos e antidemocráticos.

O presidente, vereador Anilton Oliveira, informou que: ” um indivíduo que estava na platéia com a bandeira nacional nas costas, começou a me interpelar de onde estava e eu, primeiramente, pedi a ele que se comportasse de maneira respeitosa . Ele seguiu no seu comportamento inadequado e destespeitoso e eu, de acordo com o previsto no Art. 83 do Regimento Interno da CMA, primeiro pedi a ele que se retirasse. Ele respondeu que não sairia; determinei que ele fosse retirado do recinto e ele disse que ninguém o tiraria dali; determinei que fosse chamada a força pública para que o indivíduo, com fundamento no par. 1° do citado artigo, fosse retirado do plenário. Comparecendo na CMA uma patrulha de 04 Policiais Militares, o referido indivíduo, antes do uso da força, foi convencido por outras pessoas da Assistência a se retirar . Retirando-se, a Sessão Ordinária prosseguiu nos seus ulteriores termos”- explicou.

A sessão foi transmitida pela Rádio Minuano e TV Câmara.

Fotos: Alex Stanrlei e reprodução