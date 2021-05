Setor de Controle de Vetores realiza trabalho de prevenção e combate ao mosquito da dengue em toda cidade

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através do Setor de Controle de Vetores, realiza o trabalho de prevenção e combate ao mosquito da dengue em toda a cidade. O trabalho continua mesmo em meio à pandemia. Segundo o último Levantamento de Índice Rápido realizado no mês de maio Alegrete possui alto grau de infestação de mosquitos da dengue. Conforme o Setor de Vetores em 27 de maio Alegrete possui 560 focos do mosquito Aedes Aegypti.

De acordo com o Ministério da Saúde é possível afirmar que o país apresenta epidemias de dengue mais recorrentes nos grandes centros urbanos, embora o mosquito Aedes Aegypti encontra-se em todo o território nacional.

“Neste período de isolamento social, é fundamental impedir a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. Cada cidadão é responsável, sendo necessário fazer semanalmente vistorias no seu imóvel para eliminar possíveis criadouros do mosquito, principalmente durante o período chuvoso”, destacou a Coordenadora da Vigilância Ambiental em Saúde, Luciana Rossi.

Para o mosquito se reproduzir basta um pouco de água em qualquer recipiente no qual ele possa depositar seus ovos. No entanto, ações simples e rápidas da população podem ajudar no combate ao mosquito. É importante não deixar água parada e sempre após chuva, verificar lajes e calhas. Conferir se caixas d’água estão bem tampadas, vasos de plantas, ralos, vasos sanitários, baldes, potes, bacias e até os bebedouros dos animais devem ser escovados semanalmente.

Reservatórios ou quaisquer outros meios utilizados para armazenar água da chuva não são proibidos, mas devem ser limpos e vedados totalmente. Recomenda-se guardar garrafas sempre com a abertura para baixo, encher de areia os pratinhos dos vasos de plantas e fazer o descarte correto do lixo doméstico. Bem como dar atenção aos pneus e ao lixo eletrônico. Os pneus inservíveis devem ser descartados e encaminhados, às quartas-feiras, ao Ecoponto, localizado no Corredor dos Papagaios. E os resíduos eletroeletrônicos, são recolhidos pela empresa Natussomos que vem a Alegrete periodicamente, no Largo do Centro Cultural, em ação desenvolvida em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente.

O Ecoponto é um ponto de recebimento de pneus inservíveis, após os mesmos são enviados periodicamente para a reciclagem em outro município. Ele é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente.

Denúncias podem ser feitas por meio da ouvidoria: 0800 644 1621