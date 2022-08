Setor de manutenção vence Torneio 150 anos da Santa Casa

O setor de manutenção é o grande campeão do Torneio alusivo aos 150 anos da Santa Casa de Caridade.

Após dois anos de um trabalho intenso e angustiante na pandemia, a Santa Casa retornou com o tradicional Torneio de integração Santa Casa /UPA. No último dia 21, inserido na programação festiva da instituição, o evento foi realizado no Clube Sete de Setembro.

Um domingo para confraternizar e estreitar os laços de amizades entre os colaboradores. Na torcida, familiares incentivaram os atletas que trocaram o uniforme de trabalho, por tênis, meia, calção e camisa.

A bola rolou para quatro equipes formadas por trabalhadores da UPA e Santa Casa. A organização da competição esteve a cargo do diretor responsável pela UPA André Sena e Cristiano Cardona.

O quadrangular apontou a grande final entre Manutenção e Upa, jogo equilibrado do início ao fim. O título saiu nas cobranças de penalidades. Deu Manutenção campeã e UPA ficou com o vice.

Equipes finalistas. Upa (vermelho), Manutenção (laranja).

Além da segunda colocação, a equipe da UPA levou o artilheiro Paulinho Paz e goleiro menos vazado Celo.

Paulo Paz (artilheiro) Marcelo Vasques (goleiro menos vazado)

O terceiro lugar ficou para a equipe do RX e quarto lugar aos colaboradores da Administração. André Sena ressaltou o momento de confraternização e agradeceu a participação e integração dos colegas.

O Torneio alusivo aos 150 anos da Santa Casa contou com a colaboração do Posto São Cristóvão, Casa de Carnes Boi Bom e Casa de Carnes Santo Antônio, empresas que colaboraram com a premiação.

Fotos: reprodução