Márcio e Jesse apresentam potencialidades de Alegrete para comitiva chinesa

Na segunda-feira (22), o prefeito Márcio Amaral e o vice-prefeito Jesse Trindade mantiveram uma importante reunião em Porto Alegre com executivos da empresa chinesa AMEX AIR CARGO, buscando atrair investimentos para Alegrete.

Márcio e Jesse realizaram uma apresentação das potencialidades do Município.

A missão da China teve o objetivo de contatar e conhecer o mercado gaúcho, traçando linhas de aproximação com produtos do Rio Grande do Sul junto ao mercado do Oriente Médio e Asiático, especialmente com o segmento agrícola e também os produtos manufaturados dos APLs do Estado.

A comitiva chinesa busca fomentar a abertura do modal aeroviário, principalmente de aviões de grande porte para transporte de carga semanal aos mercados citados, bem como a utilização de aeroportos gaúchos para escalas de reabastecimento.

Foram apresentados os diferenciais competitivos de nossa cidade, como a localização geográfica de Alegrete em relação as capitais dos países do Mercosul, a distância para os principais portos, os modais que ligam nossa cidade e, em especial, nosso aeroporto e BR 290.

Também foram relatados os números da produção de Alegrete, como arroz, soja, rebanho bovino, rebanho ovino e capacidade de abate do frigorífico do Município, bem como o perfil das nove (9) universidades, e os resultados do Parque Tecnológico do Pampa (Pampatec) em relação as empresas incubadas. Foram demonstrados ainda os potenciais, eólicos, biomassa e solar.

Os chineses informaram da possibilidade de viabilizarem uma linha de montagem de aviões de pequeno porte e helicópteros em Alegrete.

O prefeito Márcio e o vice Jesse saíram muito otimistas do encontro.

A localização geográfica de Alegrete não só na fronteira, mas em relação a diversos países, foi sinalizada como positiva pela comitiva da China. Existe possibilidade de um Centro de Distribuição de variados produtos com intuito de atender diversas nacionalidades da América do Sul.

A empresa Geotrópico, de propriedade dos empresários Rafael Gomes de Moura e Brites Fraga Pereira, articulou o encontro.