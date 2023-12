Sexta Super| Programação Amigos da Nativa terá 10h de música ao vivo e muita interação

Share on Email

Pensando nisso, a edição desta sexta-feira, “Amigos da Nativa”, será voltada para apresentações ao vivo de músicos de Alegrete que irão interagir com audiência da mais ouvida.

A atividade será realizada das 8h às 18h com muita interação e leveza. A programação que contará com todos comunicadores da emissora, terá a presença de muitos cantores: Zola Duarte, Giovane Castilhos, Aline Costiti, Luana Severo, Hémerson Mendonça, Os Chacreiros e outros que confirmaremos no decorrer desta quinta-feira.

Durante as 10h de programação, os ouvintes poderão realizar doações que serão destinadas a Casa Lar do Idoso e a Santa Casa de Alegrete. A direção da emissora, está visando arrecadar um bom valor para adquirir um TV 50 polegada para o Lar do Idoso e cadeiras para o serviço de Hemodiálise da Santa Casa.