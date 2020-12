Aposentado não aceita o fim da relação e ameaça matar a companheira

Homem, de 59 anos, foi preso pela Brigada Militar após ameaçar a companheira com uma arma de fogo, no bairro Santos Dumont.

Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada através da sala de operações. A vítima ligou para o 190, ao perceber que o companheiro estava em frente à casa com uma arma de fogo e teria a ameaçado de morte. Assim que chegaram no endereço, os policiais se depararam com três pessoas em luta corporal, no interior da residência. Ao identificá-los, a guarnição tomou conhecimento que se tratava do acusado, da vítima e do filho da mulher de 42 anos.

Ela relatou aos PMs, que há quatro anos mantinha um relacionamento com o aposentado, porém, não residiam na mesma casa. Nos últimos tempos ela está tentando terminar a relação mas o acusado não aceita. Na tarde de ontem(13), ele foi até a frente da casa da companheira e a ameaçou de morte com um revólver depois que a mesma teria terminado a relação. Na sequência saiu do local e retornou cerca de 10 minutos depois e invadiu a casa. Neste intervalo a mulher já havia acionado a Brigada Militar.

Ela acredita que o homem tinha feito uma cópia da chave da residência sem que a mesma tivesse conhecimento. Assim que ele invadiu a casa, houve a discussão e eles entraram em luta corporal sendo que o filho da vítima também entrou na desavença para defendê-la. O acusado foi contido pelos policiais militares e, durante a revista policial e veicular, foram localizadas no interior do carro do aposentado, um revólver calibre 38, municiado com 3 cartuchos, além de uma adaga com mais de 15cm de lâmina.

O homem recebeu voz de prisão e o mesmo foi encaminhado à UPA e, posteriormente, à Delegacia de Polícia. Em contato com o Delegado de Plantão foi determinada prisão em flagrante por lesão corporal – violência doméstica com agravante de porte de arma branca e porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, além de violação de domicílio.

Depois de ouvido, o homem seria levado ao Presídio Estadual de Alegrete.