Show em palco 360º no Pagode do Adame é atração do Friends Bar em Alegrete

Com uma temática do outubro rosa, acontece na próxima quarta-feira (11), véspera do feriado do Dia da Criança, o show nacional do Pagode do Adame.

A promoção é do Friends Bar, que em apresentação única no Clube Casino traz o renomado grupo do pagode carioca. A festa vai contar com a participação do DJ Cruzze, Anelise Varela e DJ Allan Costa. Os ingressos estão disponíveis direto com os promoters, Loja Gang e Loja Mandrake, Pista R$ 20 e Vip R$ 40.

O Pagode do Adame, grupo carioca cujo repertório mistura um pagode irreverente e grandes clássicos do samba. Formado pelos músicos Pablo Adame, Farias, PH Leitte e Didico, o grupo foi criado em 2019 é destaque pelos projetos audiovisuais “Nosso Pagodão” e “Pagode do Adame na Praia”, que atingiram milhões de visualizações no Youtube. Nas plataformas de música, o single autoral “Dá seu jeito” marca a nova fase da carreira e a reafirma identidade musical do grupo.

Já com camarotes esgotados, o show será em formato de palco 360º e promete uma grande festa em Alegrete.

