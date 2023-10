Presidente do Conselho Tutelar, professor Emir, fala em “Garantir o direito da criança”

Aos 60 anos, o alegretense Emir Lemes de Almeida, terceiro mais votado na última eleição ao Conselho Tutelar de Alegrete com 443 votos, distante dos seus 700 eleitores no primeiro mandato, atendeu a reportagem do PAT para uma entrevista na redação.

Biólogo, técnico em enfermagem e carinhosamente chamado de professor Emir, ele ministra disciplinas de Química e Biologia nas escolas José Bonifácio e Lauro Dorneles. Atual presidente do Conselho, Emir diz que o desafio, capacitação e aprendizagem garantiram um trabalho que possibilitou a sua reeleição.

A sua forma de atuação preventiva e a busca pela garantia dos direitos das crianças são um dos pilares do conselheiro que atuou em diversos casos de violência doméstica e estupros de vulnerável. “Quem deveria cuidar, não cuida”, resume o professor. Ativo com cerca de 10 palestras mensais em escolas, igrejas e clubes de serviço, o trabalho segue uma rotina baseada no ECA.

A entrevista na redação é interrompida por um telefonema. Saindo de plantão, ele atende o chamado. Mais uma demanda para resolver durante o dia. Emir destaca o Disque 100, contato para denúncias que pode ser observado pela comunidade como um canal de forma a contribuir efetivamente na atuação dos conselheiros.

O presidente comenta que a diminuição de votantes ao Conselho Tutelar não enfraquece a ação do trabalho. Da eleição passada, quando cerca de 5 mil votantes foram às urnas, nesta última apenas 3.897 exerceram o direito de voto.

Professor Emir destaca que a campanha eleitoral neste ano ficou prejudicada pelo trabalho atuante no Conselho. Sem tempo para dedicar a busca de votos, usou suas redes sociais e mais uma vez recebeu a confiança do seu eleitorado.

Com uma bagagem de três anos no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, visitando entidades que atendem crianças e adolescentes, levando orientações a respeito das atividades desenvolvidas, participando de seminários, encontros, e também como professor nas escolas estaduais, convivendo no dia a dia com inúmeras dificuldades, relacionamentos alunos e família, professor Emir relata que os desafios serão superados com a experiência de quem sempre teve o dever de cuidar e zelar pelo próximo.