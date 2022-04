Sicredi Essência entrega mais de R$ 160 mil em recursos para projetos de Alegrete e Manoel Viana

A instituição divulgou no dia 31 de março, os onze projetos contemplados, nestes municípios, na edição 2022 do Fundo Social.

No 24/03, a Sicredi Essência iniciou a divulgação dos projetos contemplados com os recursos do Fundo Social 2022, em todas as cidades de atuação da cooperativa no Rio Grande do Sul e Espírito Santo.

Os eventos aconteceram até dia 7/04 em Uruguaiana, com o início que se deu no Espírito Santo em Colatina e nas cidades gaúchas seguirá a seguinte sequência: Maçambará, Itaqui, Quaraí, Manoel Viana, Alegrete, Cacequi, São Gabriel, Santana do Livramento e Rosário do Sul.

Na quarta-feira (31/03), as agências de Manoel Viana e Alegrete receberam as entidades contempladas com recursos para assinatura dos termos de compromisso. Nas duas cidades serão disponibilizados, este ano, mais de R$ 160 mil para onze projeto.

Em Manoel Viana foram selecionados três projetos: A energia solar fotovoltaica contribuindo para a sustentabilidade da comunidade da Barragem do Itú da Associação Comunitária dos Moradores da Barragem do Itú; Mulheres Empreendedoras Parte 2 da Ong Viver a Vida e Projeto Ilumina Manoel Viana – Modernização da Iluminação da Praça Central da Prefeitura de Manoel Viana.

A gerente da agência Manoel Viana, ao receber os convidados se mostrou grata por todo engajamento. “O Fundo Social é feito pelos associados e as entidades parceiras que acreditam no desenvolvimento do município e trazem excelentes projetos que vão contribuir no desenvolvimento, na sustentabilidade do nosso município e da população” afirmou Alinne Cruz. Em Alegrete, serão beneficiados os seguintes projetos Energia Solar para O Asilo da Sociedade Beneficente Ibirapuitã; Mulheres Artesãs Ano 02 da Associação dos Amigos da Casa do Artesão de Alegrete; Formação em projeto, infraestrutura e certificação de Redes de

Fibra Ótica da Interneith Via Rádio Ltda; Luz, Câmera, Educação (Ação)! da Associação Cultural Mensageiros – Coletivo Multicultural; Salvando Vidas da Associação de Desenvolvimento da Balsa do Mariano Pinto, Desenvolvimento Sustentável da Pecuária Familiar da Fundação Maronna; Para Eco sustentável, da Microgrid Engenharia e Consultoria Agroenergética e Ponto de Entrega Voluntária da Associação Profissional dos Mecânicos, Metalúrgicos e Eletricistas de Alegrete.

Na sua fala, o gerente da Agência Centro, Iuri Pasquali enfatizou que os recursos são oriundos das movimentações financeiras que os associados fazem na cooperativa. “No momento desta entrega, nos cabe agradecer aos associados que são nossos parceiros, nossos coordenadores de núcleo que tiveram o olhar cuidadoso na avaliação de cada iniciativa. Realizar um projeto é realizar um sonho e, juntos, estamos cumprindo nosso papel enquanto instituição da comunidade.”

A gerente Catiussa Costa, da agência Cidade Alta, agradeceu a todos os envolvidos na concretização do Fundo Social em Alegrete, que é um motivo de muito orgulho, pois todos estão empenhados em transformar sonhos em realidade. “Com mais oito projetos beneficiados, em Alegrete, o Sicredi mostra que realmente faz mais pelo desenvolvimento da nossa região”, concluiu Catiussa.

Sobre o Fundo Social

A iniciativa, que já beneficiou 105 ações nos últimos dois anos e investiu mais de R$ 1,3 milhões de recursos em projetos que estão melhorando a qualidade de vida dos associados irá aportar mais de R$ 680 mil para 58 projetos neste ano de 2022.

A janela de inscrições de projetos aconteceu de novembro a dezembro de 2021, onde a Sicredi Essência oportunizou que diversas entidades, pudessem inscrever projetos, que contemplam ações que envolvem educação e cultura, empreendedorismo, saúde e segurança.

“Queremos transformar a vida das pessoas através da união e ações que são mensuráveis. Procuramos criar e apostar em iniciativas que impactem e gerem resultados a longo prazo e tragam benefícios visíveis na prática. É nesse tipo de projeto social que acreditamos — não é somente uma destinação de recursos, é sobre transformação social”, informa o presidente Zeca Menezes.

Para acompanhar a divulgação da entrega dos recursos, acesse o site www.sicredi.com.br/essência.