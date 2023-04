Sicredi contempla com recursos programa de resistência às drogas da BM

A Brigada Militar de Alegrete foi contemplada com premiação do Sicredi, para o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à violência (PROERD).

No último sábado (26), o 2º Esquadrão do 2º Regimento de Polícia Montada, situado em Alegrete, representado pelo 1º Tenente Nei Machado, foi contemplado com premiação em dinheiro durante a Assembléia da Instituição Financeira Cooperativa Sicredi. A instituição direcionou R$ 14.849,00 que serão convertidos em materiais para o PROERD. A Brigada Militar agradece o apoio da instituição e salienta a importância de fomentar projetos sociais para um futuro melhor para as crianças e adolescentes.

O curso

Por iniciativa do soldado Busnelo que buscou a capacitação em Passo Fundo, o Proerd voltou a ser inserido nos educandários de Alegrete, no ano de 2022. O curso ficou suspenso há cinco anos, e contou com 44 alunos das Escolas Municipais Marcelo Faraco e José Vila Verde Moura, no ano passado.

Proerd é um programa de educação preventiva ao uso de drogas, que ensina técnicas centradas na resistência à pressão dos companheiros e auxílio para as crianças dizerem não às drogas. As aulas foram ministradas pelo instrutor soldado Busnelo, uma vez na semana.