Brigada Militar pede corrente de orações pela vida de soldado de Alegrete

Soldado Leal é um policial apaixonado pela profissão e um irmão para todos os colegas, que estão muito abalados e em orações para que ele logo esteja na ativa, novamente.

Uma nota foi divulgada pelo Comando em Santana do Livramento, assinada pelo Comandante Regional da Fronteira Oeste Tenente Coronel Zinga.

Veja abaixo:

PEDIMOS ORAÇÃO 🙏🙏🙏🙏

Me dirijo a todos vocês pois estamos vivendo um momento muito delicado ocorre que o Sd Igor Boff Leal sofreu um aneurisma cerebral no início da noite de sexta-feira, quando em atendimento a uma ocorrência tentando abordar um indivíduo que fugiu da guarnição. Ele foi encontrado caído ao solo com um ferimento no supercílio, feito alguns exames de saúde se detectou que havia sofrido um aneurisma, ele foi reanimado no hospital, entubado e estabilizado . Ocorre que desde o início de todo esse processo estamos acompanhando todos os atos sendo acionado de imediato a diretoria de saúde da Brigada Militar na pessoa do Cel Regis, bem como, a médica de plantão a guarnição Capitão Mombaque e ainda por meio do Comandante e Sub comandante Geral da BM foi posta toda a estrutura do BTL Aéreo bem como estrutura institucional à disposição de nosso comando Regional. Solicito nesse momento, que todos em uma única oração e muita energia positiva torçamos pra que ele volte e reaja a tudo aquilo que foi feito na Santa Casa.

Dentro de cada religião dos senhores peçam muita saúde para o soldado, pra que possamos em breve estar com ele novamente.Forte abraço a todos!!! Na torcida pelo Sd Leal.

Zinga TCel – Cmt Regional da Fronteira Oeste .