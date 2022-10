Sicredi é classificado no ranking GPTW como Melhor Empresa para Trabalhar

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, foi premiado com a quarta colocação, como a melhor empresa para trabalhar na categoria “Instituições Financeiras – Cooperativas de Crédito” pela GPTW (Great Place to Work). O ranking é publicado anualmente e premia as melhores empresas para trabalhar em âmbito nacional, regional, setorial e temático.

O levantamento ocorre em 53 países e define, em rankings nacionais, se os ambientes de trabalho das empresas participantes são excelentes lugares para atuar profissionalmente. A apuração é realizada por meio da Pesquisa de Clima aplicada anualmente e análise do Book de Práticas de cada empresa participante. Neste ano, a pesquisa contou com a participação de 29 mil colaboradores do Sicredi, que contribuíram com sua percepção sobre como é trabalhar na instituição.

“Na nossa região, a Sicredi Essência, que tem mais de 270 colaboradores, atingiu a nota de 81 pontos, onde orgulho e pertencimento são destaques nos itens avaliados. Isso é fruto de todo um trabalho que tem foco em uma gestão por proposito, buscando o alinhamento dos valores da empresa com valores pessoais dos colaboradores, e com uma intensa preparação das lideranças para fazerem a gestão das suas equipes nesta direção”, destaca o Diretor Executivo, Henrique Assis.

Abaixo, exemplos de algumas perguntas respondidas pelos colaboradores na pesquisa, que ajudaram a classificar a Sicredi Essência na Zona de Excelência.

“Quando vejo o que fazemos por aqui, sinto orgulho” Sim

“Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria essa empresa para um amigo trabalhar?” 10

Realmente isso nos orgulha, e demonstra o quanto estamos no caminho certo e que também ajuda a traduzir o bom atendimento que é prestado aos nossos associados pelos nossos colaboradores, complementa o diretor executivo.