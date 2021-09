Share on Email

A Sicredi Essência entregou nos últimos 30 dias, dois prêmios para associados que tem seguro de vida nas agências Alegrete Centro e Cidade Alta.

Somente este ano, a cooperativa já entregou três premiações na região, totalizando mais de R$ 133 mil. A parceria da Sicredi com a Icatu Seguros possibilita que segurados concorram a prêmios de até R$ 50 mil, em sorteios semanais.

As entregas foram marcadas por surpresas e felicidade, pois os colaboradores organizaram momentos especiais para marcar o relacionamento próximo e cuidadoso que a Sicredi tem com seus associados.

Para Zeca Menezes, presidente da Sicredi Essência, conhecer o associado, é imprescindível para que possamos oferecer produtos e serviços adequados. A proteção a vida é uma delas e é isso que o Sicredi se preocupa, com a qualidade de vida do seu associado. “Cuidar do nosso associado está na nossa essência.” declarou o presidente

Surpresa e felicidade marcaram as entregas das premiações

A primeira entrega foi para a associada Maria Francisca da Agência Alegrete. A associada, que estava de aniversário, foi surpreendida com a notícia do prêmio de mais de R$ 30 mil, já que, primeiramente, foi contatada para fazer a sua prova de vida.

Sicredi entregou dois prêmios do seguro vida

“Quando cheguei, fiquei surpresa de estar recebendo flores pelo meu aniversário e, quando abri o cartão veio mais uma notícia maravilhosa. Foi um presente! Estou muito feliz de ser associada do Sicredi” declarou a associada.

O segundo contemplado foi a associado Onofre Galarça da Agência Cidade Alta. O associado foi surpreendido com a notícia do prêmio de R$ 50 mil, após ser convidado para conhecer a sede administrativa da Sicredi Essência, na Avenida Assis Brasil, em Alegrete.

Durante o momento da entrega o associado afirmou estar muito feliz com o prêmio. “Eu sempre acreditei na importância de ter um seguro, e assim ter tranquilidade pra mim e pra minha família. Tanto que tenho dois, um de vida e um empresarial. Sempre pensava que poderia ganhar esta premiação, e hoje chegou a minha vez”, falou contemplado.

Para o gerente da agência Centro, Iuri Pasquali, o seguro vida é uma das soluções financeiras que é disponibilizada para o associado visando proteger o seu bem maior: a vida.

“Com o seguro é uma solução que o associado usufrui em vida, em caso de doenças e da distribuição dos resultados, que ocorre anualmente e, em alguns casos, a premiação em dinheiro,” relatou o gerente.

“Ficamos muito felizes em poder estar próximos dos nossos associados e poder fazer esta entrega neste dia. Além da proteção e da tranquilidade trazida pelo seguro para as famílias, num momento difícil, também há muitas coberturas que podem ser usufruídas em vida,” declarou a gerente da agência Sicredi Cidade Alta Catiussa Costa.