Abigeatários carnearam duas vacas prenhas no interior

Conforme informações da ocorrência, a vítima disse aos policiais civis que se deparou com as vísceras de duas vacas que foram carneadas em sua fazenda. O homem ressaltou que as vacas estavam prenhas e cada uma estava avaliada em mais de 12 mil reais. Ele pontua que localizou apenas as vísceras e parte das costelas.

Esta, não foi a primeira vez que isso aconteceu. O proprietário da fazenda já foi vítima outras vezes de abigeatários. A propriedade fica localizada às margens da BR 290, em Alegrete. Até o momento, ele não havia suspeitos do crime.