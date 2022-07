Sicredi Essência mobilizou comunidade para o Dia C

No último sábado (02/07), o Sicredi, se mobilizou, em nível nacional para o Dia C (Dia de Cooperar), uma iniciativa liderada pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), que ocorre sempre no Dia Internacional do Cooperativismo – primeiro sábado de julho, e que busca demonstrar a força do cooperativismo em prol das transformações sociais.



Entendendo a realidade de muitas instituições, que tem escassez de recursos no seu dia a dia, a Sicredi Essência optou por fazer uma arrecadação de alimentos, que foram distribuídos para 13 instituições dos municípios de atuação da cooperativa.



No total, foram arrecadadas 2,5 toneladas de alimentos em toda a região. Em Alegrete, parte da arrecadação realizada no município, foi doada para o Residencial Geriátrico Viver e a Casa Lar de Idosos Ari Vargas Paim e, em Manoel Viana, para o Centro de Referência da Assistência Social.



No Sicredi, a constância de nossas iniciativas na linha de transformação social acontece o ano todo. Nossos associados e colaboradores vivem o cooperativismo na prática nas ações que realizamos com Educação Financeira, Programa A União Faz a Vida e Fundo Social. O Dia C, foi mais um momento que voltamos nossos olhos para realidades que queremos mudar, informou o presidente da cooperativa Zeca Menezes.



Segundo a gerente de Gestão de Pessoas, Cecimari Antunes, o impacto de fazer o bem, é sentido também na mobilização dos colaboradores, que realizam ações contínuas, como voluntários, em suas comunidades. “Além da essência cooperativista, a presença na comunidade, como voluntários, é algo que percebemos em vários de nossos colaboradores. O Dia C teve significativa mobilização e depois de dois anos sem visitar algumas entidades, podemos também levar carinho e apoio para os que precisam.” informou Cecimari.

Pacto com o desenvolvimento sustentável

O apoio ao Dia C é uma das ações do Sicredi que materializam o seu compromisso com o Pacto Global, iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) que visa estimular as empresas a adotarem políticas de responsabilidade social corporativa e de sustentabilidade por meio da adesão a dez princípios relacionados a direitos humanos, trabalho, meio ambiente e corrupção. Ao aderir à iniciativa, em 2020, o Sicredi se comprometeu a contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) tendo-os como norteadores para o seu desenvolvimento sustentável.