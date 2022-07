Câmara realiza última sessão ordinária, antes do recesso do meio do ano

A última sessão da Câmara de Vereadores, antes do recesso do meio ano entrou pelo período da tarde.

Com as pautas de votação de repasses de verbas a várias secretarias e entidades do Município, a sessão se prologou além do que, normalmente, tem duração.

O recesso das sessões aos 15 vereadores inicia na próxima segunda-feira (11) e vai até o dia 1 de agosto, quando retornam as sessões ordinárias do Poder Legislativo.

A lei permite que em caso de extrema necessidade possa ser convocada uma sessão extraordinária, nesse período, em que estão em recesso.

O recesso é só das sessões, porque os gabinetes vão ficar atendendo normalmente.