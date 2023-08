Sicredi Manoel Viana está de casa nova

Na manhã desta segunda-feira (14/08), a Sicredi Essência entregou mais uma agência no Rio Grande do Sul, agora em Manoel Viana, preservando a padronização nacional das agências da instituição financeira cooperativa.

Desde março de 1998, a Sicredi está presente na cidade de Manoel Viana, tendo impactado mais de 3,1 mil vidas e estabelecido uma parceria de 25 anos com a comunidade, autoridades e entidades locais. O propósito da Sicredi é promover a prosperidade dos associados e da sociedade, por meio do bom uso das soluções financeiras e programas sociais oferecidos pela cooperativa.



A nova agência foi completamente remodelada com um design que oferece aos associados um atendimento mais personalizado e interativo. Os ambientes foram organizados para atender individualmente os associados, pessoa física, pessoa jurídica e agro em plataformas específicas, proporcionando consultoria financeira personalizada por parte dos colaboradores. Além disso, a agência oferece uma área de convivência, a arena de eventos, onde os associados podem aguardar atendimento, tomar café, ler ou até mesmo realizar tarefas de trabalho. A agência também pode ser utilizada para reuniões de trabalho, eventos e encontros com clientes.



A gerente Alinne Cruz se mostrou orgulhosa com o novo espaço. “Juntamente com nossa equipe, sinto-me feliz em entregar não apenas para nossos associados, mas para a comunidade de Manoel Viana, um espaço moderno, sofisticado e acolhedor que proporcionará mais momentos para estreitarmos nosso atendimento”, disse a gerente.



Durante o evento, o presidente Zeca Menezes resgatou brevemente a história da chegada da Sicredi em Manoel Viana, há 25 anos, e destacou a atuação da cooperativa junto às escolas, por meio do Programa A União Faz a Vida, realizado nas escolas Alberto Pasqualini, Maria Veni Lottermann, Érico Verissimo e Henrique Dias, reunindo 501 estudantes e 25 professores.