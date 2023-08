Competição de Arrancada para carros vai agitar Alegrete neste fim de semana

A disputa vai envolver mais de 15 categorias, do Chevette aspirado, carros 1.0; Desafio Turbo de Rua (Carros montados), Turbo Radial, Aspirado Radial e Força Livre. A cronometragem EME na prova que já tem pilotos confirmados de Santana do Livramento; Quaraí; Itaqui; Uruguaiana; Rosário do Sul; Bagé; Santa Maria; São Luis Gonzaga, além dos pilotos de Alegrete.

A pista Race Park está localizada a direita da BR-290 em direção a Rosário do Sul, cerca de 6km do centro da cidade. O evento de arrancada terá VHT nos 60 pés, significa que a pista terá tratamento nos primeiros 40 metros, com aplicação de cola na pista para os carros aderirem mais no chão, e assim percorrer os 201 metros de forma mais rápida. Está proibida a entrada de bebidas e som automotivo.

Foto: reprodução