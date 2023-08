Câmara recebe visita de desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado

Share on Email

A comitiva foi recebida pelo presidente Luciano Belmonte, pelo vice-presidente Bispo Ênio, pela vereadora Firmina Soares e pelo assessor jurídico da mesa diretora, Sivens Carvalho.

Os desembargadores estavam acompanhados do Juiz Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal de Alegrete. Visitaram a Câmara os desembargadores Giovanni Conti, corredor geral; Altair de Lemos Júnior, ouvidor do TJ; Jane Maria Vidal, ouvidora mulher do TJ; e André de Oliveira Pires, juiz corregedor.

Durante o encontro, o presidente Luciano recebeu a publicação dos Planos e Metas 2022/2023, da Corregedoria Geral da Justiça, que será multiplicada entre todos os vereadores.

Aproximar o Poder Judiciário da sociedade foi o propósito da visita. “A Corregedoria tem se colocado à disposição para trabalhar juntamente com as demais instituições de Alegrete. Somos parceiros e estamos sempre trabalhando pelo bem da comunidade”, destacou o desembargador Giovanni Conti.

O presidente da Câmara agradeceu a visita, e enfatizou a importância do bom relacionamento entre poderes , destacando a característica colaborativa do município. “São as boas relações que engrandecem Alegrete e nossa gente”, destacou o progressista.

Foto: Assessoria CMA