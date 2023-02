Sinalização: veja o que foi alterado e o sentido do trânsito no calçadão

Na manhã de quarta-feira(1º), foi realizada sinalização na Praça Getúlio Vargas em frente ao Banrisul. A sinalização já sofreu alterações em razão da abertura do calçadão.

O trabalho da equipe do setor de Sinalização da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania iniciou muito cedo, por volta das 4h, isto para que o transtorno, temporário e necessário, fosse o menor possível para os condutores que utilizam aquela via.

De acordo com informações repassadas ao PAT, foi realizada a readequação da faixa de segurança que será a mais larga do Município com mais de 3m, novas vagas para cadeirante e idosos foram demarcadas, desta forma, também, foi readequada a localização dos trailers de acesso ao calçadão e também foi implantada uma vaga para viatura policial, além disso, mais quatro vagas de estacionamento oblíquo em frente à Urcamp.

O trabalho que iniciou às 4h, foi concluímos por volta das 12h30. Em contato com o Secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Daniel Rosso, ele destacou que terá uma sinalização na via de tráfego lento, dentro do conceito “traffic calming”, isso para auxiliar o motorista na trafegabilidade, contudo, acrescenta que o trânsito é uma questão de educação. Mesmo em férias o secretário atendeu o PAT e pontuou que em Montevidéu há o mesmo sistema e o fluxo flui perfeitamente.

Já o sentido da via será da Praça Getúlio Vargas em direção à rua General Sampaio. “Quem utilizar a via do calçadão terá que respeitar a sinalização de parada obrigatória, pois a preferencial vai permanecer a Sampaio. Não há possibilidade de semáforo naquele local. A via vai seguir como é nos demais cruzamentos como: Rua Dos Andradas e Avenida Dr Lauro Dorneles”- comentou.

A obra do calçadão que contempla a repaginação e a revitalização, assim como, a abertura para o tráfego de veículos, teve início em novembro de 2022.

Com o valor orçado em 150 mil reais, a revitalização transformou o espaço, que é um cartão postal da cidade, deixando-o mais moderno e acolhedor.