Com trânsito saturado, BR 290 continua sem duplicação e ceifando vidas

A BR-290 – Rodovia Oswaldo Aranha é uma das mais importantes do Rio Grande do Sul e do Brasil, com 726 km de extensão, situada no estado do Rio Grande do Sul, que parte do litoral centro-norte do estado em sentido oeste, até o município de Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, onde há o maior porto seco da América Latina.

Quem percorre a rodovia neste período do ano, sentido litoral ou quem desce, no caso mais recorrentes e em grande volume, os argentinos se deparam em alguns períodos do dia com um fluxo muito intenso. O número de acidente, principalmente colisões frontais, causam em alguns casos, mortes. Muitos registros fotográficos são feitos demonstrando a realidade de quem viaja na rodovia.

O caso mais recente foi no dia 2 de janeiro em que a avó e dois netos perderam suas vidas em um violento acidente.

Desta forma, com o tráfego intenso muitos motoristas estão postando fotos do trecho entre Uruguaiana e Porto Alegre questionando as autoridades responsáveis, ou seja, o Governo Federal para que ocorra a duplicação da BR.

A BR-290 é a principal rodovia transversal do Estado. Tem importância estratégica para o desenvolvimento do RS, sendo conhecida como “Corredor do Mercosul”.

A ligação do Litoral à Uruguaiana desde 2010, tem estudos que indicam a saturação do trânsito na rodovia.

Em dezembro do ano passado, um encontro no plenário Gaspar Cardoso Paines, a Câmara de Vereadores de Alegrete, contou com a presença do presidente da Associação Brasileira de Usuários de Ruas, Estradas e Rodovias, Gerri Machado e do superintendente regional do DNIT no RS engenheiro, Hiratan Pinheiro da Silva, entre outros. À época, Alegrete mobilizou lideranças políticas de todo Estado para duplicação da BR-290.

O prefeito Márcio Amaral falou da importância da reunião e destacou a necessidade da duplicação e reiterou que a mobilização deve ser levada adiante para pleitear a duplicação.

O vereador Anilton Oliveira/PT, também, fez uma avaliação completamente positiva de um movimento que ainda do governo Dilma, quando a BR 290 se tornou estratégica não só para o Rio Grande do Sul, mas para América.

Já o presidente da ABUR, Gerri Machado, após apresentação do trabalho da entidade, disse que a busca da duplicação é incessante. E pós período crítico da pandemia, Alegrete inicia a retomada desse pleito que ganha corpo com a presença de autoridades da região Fronteira Oeste.