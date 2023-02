Prefeitura busca apoio para o Festival da Linguiça em Porto Alegre

Nos últimos dias, o prefeito Márcio Amaral vem cumprindo agenda em Porto Alegre, acompanhado de uma comitiva alegretense, formada pela secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo – Sedetur – Caroline Figueiredo, pelo vereador Itamar Rodriguez e pelo empresário Lúcio do Prado.

Na terça-feira, 31/1, a visita ocorreu na Emater-RS/Ascar, onde a comitiva foi recebida pelo atual presidente da entidade, Cristian Wyse Lemos. Na Farsul, reuniram-se com o diretor Financeiro, José Alcindo Ávila, juntamente com o superintendente Eduardo Condorelli (Senar-RS) e o diretor técnico Cláudio Rocha. Em sequência, o compromisso foi com o diretor financeiro do Badesul, Kalil Neto.

No Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE – o prefeito manteve audiência com o diretor de Planejamento, Otamar Vivian, bem como com o gerente de operação Industrial, André Gother.