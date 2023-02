Equipes de Alegrete jogam contra Cruz Alta pelas quartas de final da Copa RS

Share on Email

A Copa RS de Futebol Amador, nas quartas de final, já definiu por meio de sorteio os confrontos da categoria veterano (atletas acima de 40 anos), que ocorrerão no próximo dia 05 de fevereiro e também a fase de oito avos na categoria livre. As partidas serão realizadas nas cidades de Santa Cruz do Sul, Cachoeirinha, Agudo e Gramado.

Nos veteranos o representante alegretense é o Fluminense e joga na cidade de Santa Cruz do Sul, no Estádio Plátanos, às 16 horas, contra a equipe do Boa Parada representante de Cruz Alta. Mais três jogos completam a fase de oito avos da competição.

FARROUPILHA x MIRAGUAI – Santa Cruz do Sul, no Estádio Plátanos, às 14 horas.

O. VERDE – SANTO ALFREDO x PEÑAROL – Cachoeirinha, no Estádio Cruzeiro, às 14 horas.

GARIBALDI x CAPONENSE – Cachoeirinha, no Estádio Cruzeiro, às 16 horas

Pela categoria livre o Boca Juniors representa o município e entra em campo dia 12 de fevereiro, na cidade de Agudo. O sorteio na última quarta-feira (1º), na sede da secretária de esporte e lazer do RS, colocou a equipe alegretense no confronto contra o Nacional de Cruz Alta. A partida está marcada para às 14, do dia 12, no estádio da Baixada dos Campeões em Agudo. Na livre mais três jogos na fase de quartas de final, para apontar os semifinalistas.

MERCADO RENDE MAIS x VILA OPERÁRIA – Agudo, na Baixada dos Campeões, às 16 horas.

ROMA x LOS BROCADORES – Gramado, Vila Olímpica, às 14 horas.

GLORINHA x FARROUPILHA – Gramado, Vila Olímpica, às 16 horas.

O campeonato envolveu 147 times, 4.500 atletas e 70 municípios gaúchos, com mais de 200 jogos já realizados. A organização é da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) com o apoio da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).



Confira, abaixo, a relação dos times, o local e horário dos confrontos:

