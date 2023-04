Sindicato da Alimentação aponta diferença de preços de produtos da cesta básica 

Share on Email

A entidade sindicalista faz um trabalho tradicional num levantamento de preços em cinco supermercados de rede no município. Segundo o presidente do STIAA Marcos Rosse, a planilha serve para informar os associados e auxiliar na hora das compras.

E para o consumidor mais atento vale a pena uma comparação dos preços. Segundo a cesta básica verificada no penúltimo dia do mês de março, a diferença chegou a ser de R$ 32,52 entre o maior e menor valor do total da cesta montada pelo sindicato. O preço mais caro ficou em R$ 278,94 e o menor em R$ 246,42.

Só nos itens de alimentação o preço varia entre R$ 195,89 e R$ 209,89 numa diferença de pouco mais de R$ 14,00 entre o supermercado de maior e menor valor nos itens de alimentação. Entre os produtos de higiene o maior custo foi de R$ 13,37 e o valor mais baixo é de R$ 8,73. Nos itens de limpeza o valor mais caro é de R$ 44,53 e o mais barato em R$ 32,33.

Um dos itens que o consumidor mais procura durante a semana é a carne de agulha. Conforme a pesquisa a diferença de preço foi de R$ 14. O maior valor da agulha foi encontrado por R$ 32,99 e o menor R$ 18,99. Durante a pesquisa foi encontrado um valor promocional da carne, com o quilo da agulha custando R$ 24,00.

O óleo de soja teve o preço mais em conta por R$ 7,29 enquanto o pacote de 5kg de arroz variou entre R$ 17,99 e R$ 19,99. No hortifruti o quilo do tomate mais caro foi R$ 7,99 e o preço mais baixo R$ 5,98. É importante ressaltar que a pesquisa não levou em consideração as marcas dos produtos.

Confira os valores registrados pelo STIAA: