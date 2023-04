Representantes de Alegrete levam prêmios na 6ª edição do FAG em São Gabriel

A 3ª Capital Farroupilha foi representada pelo Grupo Nativista Ibirapuitã e Centro de Tradições Gaúcha Farroupilha. Nas danças tradicionais foram 35 grupos nas modalidades Pré Mirim; Mirim; Juvenil; Adulta e

Veterana.

O Grupo Nativista Ibirapuitã participou com a invernada adulto e seu grupo mirim pela primeira vez, estreou em eventos artísticos. O grupo adulto do GNI sob coordenação dos instrutores Rafael Machado e Tayara Carus foi o grande campeão do rodeio conquistando a categoria mais disputada do FAG.

Ainda nas danças tradicionais o CTFG Farroupilha teve destaque em duas modalidades. Vice-campeão com a invernada mirim e vice com o grupo veterano do Farroupilha com os instrutores Andrei e Patrícia.

Alegrete também marcou presença com casais de dança de salão nas modalidades mirim e pré mirim. Na dança de salão, o casal Bernardo e Julia do GNI conquistaram o 3° lugar categoria pré mirim.

Já o grupo mirim do Ibirapuitã selou sua estreia com um 7° lugar em sua primeira participação, tendo muitos componentes de idade inferior a categoria. O Grupo foi coordenado pelos instrutores Linicker Macedo e Cristiele Silveira.

Fotos: reprodução