Sindicato da Alimentação de Alegrete participa de encontro sobre campanha salarial

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete Marcos Rosse e a diretora Eliane Witt , estiveram na última quinta-feira (27), na cidade de Pelotas.

Os sindicalistas participaram do encontro promovido pela FIEICA – Federação Intermunicipal dos Empregados em Indústrias e Cooperativas da Alimentação do Rio Grande do Sul. Na Zona Sul do Estado, o encontro reuniu em Pelotas, além do Sindicato da Alimentação de Alegrete, os anfitriões e também representantes dos Sindicatos da Alimentação de Bagé, São Gabriel, Estrela e Camaquã.

Rosse destacou que o principal ponto discutido em Pelotas foi a campanha salarial de 2021 do ramo de alimentação e também houve debate sobre a atual conjuntura no Brasil e no Mundo.

O presidente do STIAA avaliou como positivo o encontro. “Por conta da pandemia estávamos nos reunindo muito pouco e tínhamos que conversar sobre a situação dos demais sindicatos. Foi uma reunião boa para alinhar nossa campanha”, destacou Rosse. Ainda sem detalhes sobre a campanha salarial deste ano, o presidente Marcos salientou que as datas bases da categoria são diferenciadas e cada uma vai ter mobilização do sindicato em prol do melhor para o trabalhador.

Júlio Cesar Santos Foto: STIAA