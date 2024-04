Sindicato da Alimentação divulga pesquisa dos preços da cesta básica de abril em Alegrete

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Alegrete – STIAA, divulgou a tradicional pesquisa de preços da cesta básica. O levantamento foi realizado no dia 3, e com o retorno de cinco supermercados de rede que operam no município.

Para o consumidor que pesquisa preços, o trabalho serve de um aliado na hora de economizar. Segundo o sindicato, a ferramenta busca auxiliar o trabalhador na hora de comprar, onde pode verificar o preço mais em conta.

A pesquisa foi divulgada em página oficial da entidade no Facebook, dos cinco locais visitados, a cesta básica mais em conta foi encontrado no Stok Center por R$ 174,90 e o valor mais alto coube a Ecomix com R$ 210, 54. Vale ressaltar que esses valores se referem só aos itens de alimentação previamente listados pelo STIAA. A Rede Vivo teve a cesta orçada em R$ 197,01. Já no Baklizi custou R$ 185,14. No Peruzzo a cesta registrou o valor de R$ 205,69. A diferença entre o maior e menor valor foi de R$ 35,64.

Entre os itens de higiene o Baklizi apresentou o valor mais baixo (R$8,79), e na Ecomix a mesma lista de itens custou R$14,37. O Stok Center teve os produtos de limpeza listados pelo Sindicato em R$ 31,52 considerado o preço menor. Enquanto a Vivo Supermercados apontou o preço mais alto entre os itens de limpeza (R$ 39,93).

Vale ressaltar que a pesquisa lista as marcas de produtos e seus respectivos preços, o que pode interferir numa variação de preços se comparados com outras marcas entre os cinco supermercados de rede pesquisados.

Entre os produtos listados chama a atenção a disparidade de preços do arroz 5kg. O valor mais alto foi encontrado por R$ 27,99 e o menor preço R$ 19,98. O óleo de azeite estava custando entre R$ 4,79 e R$ 6,39. Outro item com sensível diferença foi no setor de hortifruti. A batata inglesa estava R$ 7,99 o quilo e em outro estabelecimento o mesmo produto era vendido por R$ 3,98.