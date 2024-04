Alexandre Machado é o pré-candidato a Prefeito pelo PL em Alegrete

Com a presença de filiados e simpatizantes, foi apresentado o atual Presidente da Executiva Municipal, o Advogado Alexandre Machado, que é o pré-candidato a prefeito de Alegrete.

O ato contou com a presença do deputado Federal Ubiratan Sanderson e com a participação, ao vivo, no telão do Ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que destacou a importância de ter candidaturas próprias a Prefeito em todos os municípios. Também enviaram mensagens o Presidente Estadual do Partido Liberal, deputado Giovani Cherini, a Presidente Estadual do PL Mulher Adriane Cerini, bem como o Deputado Estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa do RS, Paparico Bacchi, e o deputado Federal mais votado do Brasil e Presidente Nacional da Juventude do PL, Nikolas Ferreira.

Alexandre com a família e deputado Sanderson

Lisboa Prates da Costa, emocionado, falou da trajetória de Alexandre Machado, braço direito do saudoso Prefeito José Rubens Pillar, desde que assumiu o cargo mais baixo do Executivo Municipal, na antiga Usina de Reciclagem de Lixo, até se tornar o mais importante secretário municipal de Governo na gestão de Pillar.

O pré-candidato Alexandre Machado, muito emocionado, falou que assumiu o compromisso neste mês de março, em Brasília, de colocar seu nome à disposição do Partido, a pedido de seu atual padrinho político Ubiratan Sanderson, do Deputado Federal Zucco e do próprio Ex-Presidente Bolsonaro.

Machado se comprometeu a apresentar um projeto viável, enxugando a máquina pública, investindo nas prioridades da comunidade e valorizando quem produz. Um projeto genuinamente de direita para Alegrete e que fará o possível para unir os partidos de direita no próximo pleito eleitoral. Alexandre encerrou falando que não subirão em seu palanque partidos que estejam de braços dados com a esquerda em 2026. Ele informou que Henrique Dornelles, ex-presidente da Federasul, e o Médico Paulo Bastos, ex-secretário da Saúde na gestão de José Rubens Pillar, colocaram seus nomes para integrar a chapa majoritária.

Estiveram presentes ainda os vereadores do Progressista – Luciano Belmonte, Bispo Ênio e Fátima Marquezan. O Presidente do Partido Republicanos, vereador Jaime Duarte, também esteve no evento junto com sua executiva.