Sindicato e Centenário vencem e estão nas semifinais dos “Quarentinha” da LAF

A bola voltou a rolar no gramado do estádio municipal Farroupilha com jogos da Liga Alegretense de Futebol – LAF.

No último sábado (22), foram realizados os primeiros dois jogos da fase de quartas de final do campeonato LAF/2022, na categoria sênior especial (40 anos).

No primeiro jogo um confronto equilibrado entre Sindicato e Boca Juniors, ambas equipes apostaram na forte marcação e o gol não saiu no tempo normal.

Na decisão por pênalti, as cobranças iniciais houve igualdade e nas alternadas, melhor para o rubronegro do bairro Macedo que fechou a série em 7 a 6, e avançou para a fase semifinal do certame municipal.

No outro confronto, Centenário e Vila Nova fizeram um bom jogo, bem disputado. O Centenário levou a melhor ao vencer por 2 a 1. Com a vittória, o time que carrega o nome do bairro do outro lado da Ponte carimbou vaga na semifinal.

No próximo sábado (29), estão previstos os outros dois jogos. Às 13h45min, no Farroupilha jogam Tinga x Ser Ceva, o vencedor decide a semifinal contra o Sindicato.

O outro jogo será às 15h45min, Nacional x Ibirapuitã. quem ganhar jogo contra o Centenário na semifinal.

Fotos: Valdir Knierin e Bocajr Alegrete